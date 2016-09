Stichting Weesp tegen Crematorium in actie

WEESP - Stichting Weesp tegen Crematorium draait weer op volle toeren.

Door Annemarie de Jong - 18-9-2016, 23:00 (Update 18-9-2016, 23:00)

De stichting spreekt maandagavond in bij de commissievergadering van de Provinciale Staten van Noord-Holland. ,,We zijn niet tegen cremeren, maar een crematorium is niet nodig in Weesp. Met crematoria in Amsterdam, Almere en Amstelveen is er al overcapaciteit”, zegt Karen Smeekes van de stichting.

In Weesp wordt al jaren gesproken over de vestiging van een crematorium. Onlangs maakte de gemeente bekend dat er nu twee locaties in beeld zijn: begraafplaats Landscroon aan de Korte Muiderweg en begraafplaats Carspelhof aan de Utrechtseweg. Carspelhof werd in 2011 al geopperd als locatie.

Achterdeur

,,Dat is toen weggestemd en via een achterdeur staat het nu opnieuw op de agenda. Het lijkt wel of een aantal raadsleden zijn zin wil hebben”, zegt Smeekes.

Bij Carspelhof zou het gaan om een crematorium in een aangrenzend weiland. ,,Een aardkundig monument in het buitengebied, waar schapen lopen en twee gezinnen naast wonen. In principe staat de provincie verstedelijking niet toe.” De stichting spreekt dinsdagavond ook in bij de commissie SOB in het gemeentehuis.