Drone brengt opnieuw Vliegveld Hilversum in gevaar

HILVERSUM - Opnieuw heeft een drone-bestuurder mensenlevens bij Vliegveld Hilversum in gevaar gebracht.

Door Annemarie de Jong - 18-9-2016, 19:36 (Update 18-9-2016, 19:36)

De drone werd gesignaleerd boven cafetaria De Egelshoek aan de Noodweg, pal tegenover het vliegveld . ,,Bij ons gingen direct alle alarmbellen af”, zegt bestuurslid Vincent Kager.

De drone hing op een hoogte van twintig, dertig meter, precies in het verlengde van een van de landingsbanen, die op dat moment in gebruik waren. Kager: ,,Levensgevaarlijk en volstrekt onverantwoord. Als zo’n ding in botsing komt met een vliegtuig dat bezig is met de start of landing, is het leed niet te overzien.”

Dodelijk

Een vliegtuig heeft voor de landing een snelheid van 90 tot 130 kilometer per uur. ,,Zo’n drone weegt 1,5 kilo. Dat heeft hetzelfde effect als iemand honderd kilometer per uur over de snelweg rijdt en een baksteen door zijn raam krijgt. Een drone-strike met vliegtuig kan dodelijk zijn.”

Kager heeft de drone-piloot, die in een straal van drie kilometer rond het vliegveld niets heeft te zoeken, meteen in de kraag gevat. ,,Hij werd bleek om de neus. Verklaarde dat hij de drone pas kort had en bezig was met een commerciële opdracht om de snackbar te filmen. Hij had de ballen verstand van luchtvaartwetgeving. Hij schrok zelf ook enorm van zijn domme actie. Volstrekt illegaal wat-ie deed.”

Aangifte

Het is niet voor het eerst dat een drone-bestuurder de Hilversumse vliegveiligheid op het spel zet. In april deed de havendienst aangifte tegen een zeventienjarige die met zijn drone te dichtbij was gekomen om een luchtfoto van Loosdrecht te maken. ,,Wie weet hoe vaak het gebeurt en we zien het niet”, verzucht Kager.

Hij doet melding van het incident bij de luchtvaartpolitie. Kager heeft eventueel foto's van de illegae drone-piloot als bewijsmateriaal. ,,Ik hoop dat er een preventieve werking vanuit gaat en dat die hele horde met drones niet bij het vliegveld in de buurt komt.”