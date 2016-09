Bussumse slangenmeisjes niet naar volgende ronde Superkids

BUSSUM - De 'slangenmeisjes' Senna en Sarah van der Stap uit Bussum zijn helaas niet door naar de volgende ronde van het RTL-programma 'Superkids'.

Door Marloes Kamer - 18-9-2016, 12:23 (Update 18-9-2016, 12:29)

Hun televisie-avontuur is vrijdagavond na één aflevering opgehouden. In het televisieprogramma laten kinderen zien welk talent ze in huis hebben. De ééneiige tweeling Sarah en Senna (10) vouwt zich met gemak in posities waar menig kijker het benauwd van krijgt. Niets is te gek voor de zusjes die bijna dagelijks intensief trainen. De meiden doen ook nog aan hockey, jazzdance en klassiek ballet.

In de uitzending traden ze als allerlaatste op en kregen 92 punten van het publiek en 65 van de jury, dus 157 totaal. Het spande tussen hen en concurrent Douwe (164.5), maar ze vielen net buiten de boot. Uiteindelijk gingen Maria (180.5), Taisiya (178.5), Joël & Paywast (166.5) en Douwe (164.5) door naar de volgende ronde. De winnaar van Superkids wordt beloond met een studiebeurs van 25.000 euro. De prestaties van de Bussumse tweeling zijn terug te zien op www.RTLxl.nl