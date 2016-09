Ravage geramde ’tractorwoning’ groot

Zijgevel geramd door tractor.

LAREN - Vol ontzetting bekijken bewoners van de Naarderstraat in Laren hun woning waar een dag eerder een tractor naar binnenreed.

Door Annemarie de Jong - 17-9-2016, 17:39 (Update 17-9-2016, 18:14)

De ravage is groot, maar het huis bewoonbaar. ,,Ik zie het ook net, ik was in buitenland toen het gebeurde”, zegt de bewoner. Een geluk bij een ongeluk. ,,Als je daar binnen had gezeten had je het niet kunnen navertellen”, zegt hij. Veel willen de bewoners niet kwijt. ,,We hebben veel aan ons hoofd”, zegt de bewoonster.

Tractor rijdt Larens huis in

Aan de Naarderstraat in Laren is vrijdagmiddag rond kwart over vier een tractor een huis in gereden.

Vrijdagmiddag rond kwart over vier uur toen de bewoners niet thuis waren sloeg het noodlot toe. Een 23-jarige chauffeur uit Bunschoten op een blauwe tractor met zware aanhanger reed vanaf de kant van ziekenhuis Tergooi locatie Blaricum richting Laren. Ongeveer ter hoogte van het Papageno Huis voor kinderen met autisme verloor hij door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur. Hij belandde in de middenberm, stak de andere rijbaan over, reed dwars door de heg en ramde de zijmuur van het witte karakteristieke trapgevelhuis. De bestuurder is met hoofdletsel afgevoerd naar het ziekenhuis. Het ongeluk in de spits trok veel bekijks. Ook burgemeester Roest nam poolshoogte. Daags na het voorval bekijken nog steeds veel mensen de met platen afgedekte schade.