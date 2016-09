’Gemeenten vooraf niet eerlijk over gevolgen fusie’

EEMNES - „Bij gemeentelijke fusie moet je van te voren eerlijk zijn over je voorzieningen na de fusie. Dat zijn gemeenten vaak niet. Na een fusie wordt de bibliotheek of het verliesgevende zwembad toch gesloten. Door de nieuwe gemeenteraad die dan echt de baas is en nieuwe prioriteiten heeft.”

De burgemeester van Eemnes, Roland van Benthem, hoort aan de vooravond van de Gooise toekomstdiscussie, de meest uiteenlopende conclusies over het bestuurskrachtonderzoek Deloitte deed in opdracht van de provincie Noord-Holland. Het advies voor het Gooi en de Vechtstreek is opschalen naar drie gemeenten in 2023.

De betrokken gemeenten moeten voor 14 november reageren richting ’Haarlem’, dat knopen wil doorhakken. „Als je als Gooi/Vecht die meningen in acht weken bij elkaar moet brengen, dat wordt nog wat.” Maandagavond krijgen alle gemeenteraden in hotel de Witte Bergen (valt onder gemeente Eemnes) een toelichting van Deloitte en mogen ze vragen stellen. Want hoe het verder moet, is zelfs voor doorgewinterde bestuurders best een ingewikkeld vraagstuk.

Eemnes heeft de eigen toekomstdialoog met inwoners afgerond. „Als college gaan we de opbrengst van die dialoog vertalen naar discussiepunten voor onze gemeenteraad. De twee of drie meest kansrijke, realistische varianten. Het college zal geen voorkeur uitspreken, anders krijg je eerst daar weer een hele discussie over.”

Er zal bij de keuzevarianten ook globaal worden aangegeven wat het financieel betekent voor de inwoners en het ambtenarenapparaat. Samenvattend zegt de burgemeester van Eemnes daarover: „Een BEL-fusie betekent - bij een gelijkblijvende ozb-opbrengst - dat Blaricummers goedkoper uit zijn, Laarders gelijk blijven en Eemnessers iets duurder qua woonlasten.” Minder ozb ophalen bij de inwoners zou ook kunnen, maar dat heeft dan gevolgen voor de voorzieningen en diensten die de gemeente levert.

Om zelfstandig te kunnen blijven, zijn de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren vanaf 2008 ambtelijk gaan samenwerken. Het BEL-model trok landelijk aandacht. Van Benthem over de ervaringen de eerste jaren: „Hoe moeilijk kan het zijn om drie gemeentelijke organisaties bij elkaar te schuiven? We zijn van de ene verbazing in de andere gevallen.”

In 2012 slaagden de BEL-dorpen voor een bestuurskrachtexamen dat in eigen beheer werd uitgevoerd. Maar twee jaar laten bleek een deel van de organisatie in de praktijk (’incassogate’) niet goed in elkaar te steken. Het kostte een miljoen euro belastinggeld.

„In Eemnes hoor je dat er bij een een fusie van Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren (samen 70.000 inwoners, red.) straks in Eemnes wordt gebouwd. Wij hebben voldoende bouwplek, en Huizen niet meer. Over dat bouwen kan je van te voren goede afspraken maken. Maar na fusie zit je met die nieuwe raad...”

„Groot is niet slecht, als het de menselijke maat is. Als je een gemeenteraad met 100.000 of 250.000 inwoners krijgt, en je gaat alles in een raad op grote afstand bedisselen, dan haakt de bevolking in no-time af en denkt: ze doen maar wat daar in Hilversum.” Goed kernenbeleid lijkt het antwoord bij opschaling. ,,Alleen, daar heeft het Gooi nauwelijks ervaring mee.’’

„We hebben als BEL-colleges gezegd dat het belangrijk is dat we zo veel mogelijk gezamenlijk tot een reactie te komen. Het zou mooi zijn als de andere gemeenten in Gooi en Vecht dat ook doen. Indien we elkaar niet vinden in de regio, dan is dat misschien de bevestiging van het beeld dat ’Haarlem’ heeft. Als ik zo’n bestuurskrachtrapport van Deloitte zou krijgen, zou ik zeggen: Regio, alle hens aan dek, organiseer een heidag en kom met één reactie. Punt. Dat is pas bestuurskrachtig, Pieter Broertjes.”