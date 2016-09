Getipt: Atelierroute Blaricum

Foto PR Mark Outjers in de deuropening van het Hart Nibbrig Atelier.

Wekelijks laat De Gooi- en Eemlander in de rubriek ’Getipt’ iemand aan het woord die enthousiast is over een cultureel evenement in de regio. Dat kan een toneelstuk zijn, een expositie of een concert. Deze week: Kunstenaar Mark Outjers over Atelierroute Blaricum, zaterdag 24 en zondag 25 september tussen 11.00 en 17.00 uur, waar hij en nog twintig andere kunstenaars aan mee doen.

Door Joyce Huibers - 17-9-2016, 11:02 (Update 17-9-2016, 12:20)

,,Hiervoor woonde en werkte ik in Den Haag, maar ik hoef niet meer terug naar de grote stad. Ik...