Gedreven: Een interviewer met empathie

Foto Studio Kastermans Elisabeth Lockhorn: ,,Soms maakte het verhaal van Andreas Burnier me zo verdrietig dat ik er een tijd niet aan kon werken.”

BLARICUM - Door Frenk van der Linden wordt Elisabeth Lockhorn enkele jaren geleden ’de beste schrijvende interviewer’ genoemd. Haar werk verscheen onder andere in Opzij en Vrij Nederland. In november 2015 kwam haar biografie ’Andreas Burnier, metselaar van de wereld’ uit waarvoor de Blaricumse vanmiddag in Leiden de Henriëtte de Beaufort-prijs ontvangt voor beste biografie.

Door Joyce Huibers - 17-9-2016, 8:51 (Update 17-9-2016, 8:51)

Het telefoontje, een maand of vier geleden, komt uit het niets. Niet eerst een aankondiging dat haar boek genomineerd is. „Nee, het was gewoon: ’Mevrouw Lockhorn aan...