’t Gooi werkt aan 24-uurs vangnet doorgedraaiden

illustratie Frank Muntjewerf Steeds vaker jagen doorgedraaide mensen inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek de stuipen op het lijf.

HILVERSUM - Net als andere Gooise bestuurders is Hilversumse wethouder Eric van der Want ergens wel blij met de ophef door twee verwarde mannen in Hilversum en Laren. Het geeft hem de kans als regionale portefeuillehouder ’sociaal domein’ het ijzer te smeden nu het heet is.

Door Henk Runhaar - 16-9-2016, 17:24 (Update 16-9-2016, 17:24)

De D66’er vindt het de hoogste tijd voor verbeteringen. Met stip op 1: er moet een 24/7 operationele plek zijn voor het aanmelden van verwarde mensen. Daar moet worden bepaald wat verder nodig is. Daarbij hoort...