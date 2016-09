Muziek in de klas slaat aan dankzij Joop van den Ende

Foto: Studio Kastermans/Leon Dakkus

BUSSUM - Het initiatief van theaterman Joop van den Ende om het muziekonderwijs nieuw leven in te blazen krijgt steeds meer belangstelling. In de regio Gooi en Vechtstreek beginnen dit schooljaar al 26 basisscholen met muziekles door professionele muziekleraren.

Door Casper van den Broek - 18-9-2016, 22:00 (Update 18-9-2016, 22:00)

Dat muziekles de creativiteit van kinderen, maar ook de saamhorigheid in de klas bevordert is al langer bekend. Toch is de laatste decennia de kwaliteit van het muziekonderwijs in een vrije val geraakt. De meest genoemde redenen: geen tijd, geen geld. Begin dit jaar had slechts zeven procent van alle scholen in Nederland een eigen professionele muziekjuf of -meester.

De Joop van den Ende Foundation startte zo’n twee jaar geleden met ’Meer muziek in de klas’, met als doel om meer professionele muziekleraren voor de klas te krijgen en om muziekinstrumenten voor scholen aan te schaffen. Van den Ende stelde 25 miljoen euro beschikbaar, die hij samen met het bedrijfsleven bij elkaar probeert te brengen. Hij houdt regelmatig sponsoracties. Onderwijsminister Jet Bussemaker vult dat bedrag aan met nog eens 25 miljoen euro. Inmiddels is koningin Máxima de beschermvrouw geworden van ’Meer muziek in de klas’.

In de regio Gooi en Vechtstreek heeft de Gooische Muziekschool, gevestigd in Bussum, de coördinatie van dit project op zich genomen. De school helpt bij het invullen van de subsidievragen en levert eventueel ook de muziekleraren. Alle basisscholen zijn benaderd. Vorig schoolseizoen waren er al negen basisscholen uit deze regio die meededen.

Dit nieuwe schooljaar gaan 26 scholen met ’Meer muziek in de klas’ aan de slag, zo laat directeur Coen Schimmel weten. Voor dit doel zijn er inmiddels zeven nieuwe leerkrachten aangetrokken. Onder meer op de Montessorischool in de gemeente Huizen krijgen de kinderen nu regelmatig les van een professionele ’zangjuf’.