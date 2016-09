Huizer Pareltjes op wieltjes voor weeskinderen

foto studio kastermans/ronald smeenk

HUIZEN - De kinderen van de basisschool De Parel hielden vrijdagmiddag een bijzondere sponsorloop.

Door Eddie de Paepe - 16-9-2016, 16:56 (Update 16-9-2016, 16:56)

De leerlingen reden op hun skates, met wandelwagentjes, op de step of iets anders op wieltjes zoveel mogelijk rondjes rond de Vecht en het park voor het goede doel. Dat is een project voor weeskinderen in Nicaragua van de stichting Wereldkinderen. Na afloop kregen alle leerlingen een medaille. Een van de vaders van De Parel doet in november voor dit goede doel mee aan de Nicaragua Volcano Challenge, een zesdaagse mountainbiketocht.