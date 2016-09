Referendum kan in Hilversum

HILVERSUM - Hilversummers krijgen mogelijk een stem in een toekomstige fusie van hun gemeente.

Door Valentijn Bartels - 16-9-2016, 20:00 (Update 16-9-2016, 20:17)

„Ik zeg in ieder geval toe Hilversum referendabel te maken. In december komen wij met een referendumverordening”, meldt de verantwoordelijke wethouder, Wimar Jaeger.

Op welke manier de volksraadpleging op poten wordt gezet moet nog blijken. „Er zijn meerdere soorten referenda: bijvoorbeeld correctieve en een raadgevende”, vertelt Jaeger.

In het geval van een correctief referendum kunnen Hilversummers zich uitspreken over een beslissing van de overheid. Een dergelijk referendum is erop gericht...