’In Muiden Noord-West wonen we in achterstandswijk’

MUIDEN - ,,De fijne woonwijk Muiden Noord-West is veranderd in een achterstandsbuurt van de gemeente Gooise Meren.” Met die openingszin heeft Esmeralda Bertelink in elk geval de aandacht van de krant op zich gevestigd. ,,Het onkruid staat nu al hoger dan de hekken”, valt haar buurvrouw Miranda Wesdorp haar bij.

Door Tamar de Vries t.de.vries@hollandmediacombinatie.nl - 16-9-2016, 20:00 (Update 16-9-2016, 20:18)

Beide bewoonsters van de Prinses Marijkestraat zijn het welig groeiende groen zat.

,,Sinds april is er niet meer gemaaid. Na enige tijd ben ik gaan bellen, eerst om de twee weken, daarna elke...