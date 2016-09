Tractor rijdt Larens huis in

LAREN - Aan de Naarderstraat in Laren is vrijdagmiddag rond kwart over vier een tractor een huis in gereden.

Door Henk Runhaar - 16-9-2016, 16:29 (Update 16-9-2016, 16:51)

Daarbij viel in elk geval één gewonde, de bestuurder van de tractor. Die is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Het landbouwvoertuig raakte eerst een boom en reed toen de woning in.