’Tijd heelt niet alle wonden na seksueel misbruik’

HUIZEN - „De tijd heelt alle wonden, alleen niet voor slachtoffers van seksueel misbruik”, aldus de officier van justitie vrijdagmiddag in de strafzaak tegen de 53-jarige Jeroen B. uit Huizen.

Door Anke Sprakel - 16-9-2016, 18:01 (Update 16-9-2016, 18:01)

De man zou meer dan 20 jaar geleden ontucht hebben gepleegd met zijn toen minderjarige stiefdochter. In 2015 deed de vrouw aangifte. De officier van justitie eist 15 maanden celstraf en een schadevergoeding van ongeveer 7.500 euro. B. ontkent de beschuldiging en spreekt over laster en smaad.

De inmiddels 30-jarige vrouw nam in 2014 haar moeder in vertrouwen. Zij vertelde dat in de periode 1995 tot 1998 B. ontuchtige handelingen met haar had gepleegd. De Huizer had in die tijd een relatie met de moeder en woonde bij haar en haar drie dochters in huis. De ontucht zou in huis, op kantoor en in de auto hebben plaatsgevonden.

Dat de vrouw pas 18 jaar later met haar verhaal naar de politie stapte, is volgens de officier van justitie niet ongebruikelijk. Zedenslachtoffers en helemaal kinderen, schamen zich voor wat er is gebeurd. Naar mate de jaren verstrijken wordt het geheim en ook de last steeds groter. Het slachtoffer in deze zaak trok aan de bel nadat haar eerste kind werd geboren. Ze nam haar moeder in vertrouwen die vervolgens de politie inschakelde.

De Huizer op zijn beurt zegt dat het hele verhaal van de vrouw een grote leugen is. Niet zij is slachtoffer maar hij, omdat zijn ex en haar kinderen hem het leven zuur maken. Ze spreken slecht over hem en hij wordt bedreigd. „Ik vertel hier in het openbaar ook niet waar ik woon. Ik ben mijn leven niet zeker.”

De officier van justitie hecht weinig geloof aan het verhaal van B. Volgens haar wordt juist het verhaal van de vrouw ondersteund door de verklaring van een vriend van B. die zegt dat de Huizer tegenover hem had bekend seksuele handelingen bij het toen minderjarige meisje te hebben verricht.