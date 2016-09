Huis van Eemnes: hoog of ’plat’

EEMNES - Moet het Huis van Eemnes aan de Noordersingel hoog of ’plat’ worden? En hoe voorkom je een parkeerinfarct in het hart van Eemnes, met name op de drukke sportzaterdagmiddag.

Door Edward de Vries Lentsch - 17-9-2016, 7:41 (Update 17-9-2016, 7:41)

Aan de Noordersingel liever de lucht in of toch proppen

Dat zijn vragen waar snel een antwoord op moet komen wat wethouder Niels Rood betreft. Daarom wordt er met toekomstige gebruikers gesproken over het programma van eisen en met de buren (voetbal, tennis en de brandweer) over met name de parkeerimpact.

„We zijn met een enorm reizend circus bezig om te achterhalen wat gebruikers willen en wat nodig is voor het Huis van Eemnes dat er eind 2018 of begin 2019 staat”, vertelt de wethouder. Er is ook een noodzakelijke bestemmingsplanwijziging in voorbereiding.

„Een belangrijke keuze die we moeten maken is tussen een hoog of een plat Huis van Eemnes(vergelijkbaar met de Hilt nu). In het laatste geval wordt het wel een beetje proppen. Je zou ook in twee lagen kunnen denken. Een van de opties is een sporthal hoog, dus basketbal en volleybal op de tweede verdieping. Dan kan je de ruimte daar onder voor laagdrempelige, inloopfuncties bestemmen. Bij hoog zit je al snel op veertien meter. Dat is lager dan de Minnehof, maar hoger dan de overige bebouwing.”

Het aantal benodigde vierkante meters speelt bij de twee lagen discussie een rol. „Dan gaat het over kinderopvang en de historische kring. Die laatste wil exposeren in de bibliotheek, maar niet naar het Huis van Eemnes verhuizen. De Evangelische Gemeente krijgt een eigen ruimte, een lokaaltje. De theaterzaal wordt dubbel zo groot en praktischer ingericht. Met opslag achter en onder het podium.’’

Parkeren

De wethouder is in de gesprekken met de buren al gewaarschuwd voor de parkeerdruk op zaterdag. „Er wordt globaal gerekend op 150 parkeerplaatsen. Als we zaterdagmiddag vijftig mensen kunnen laten parkeren bij de voetbal dan scheelt dat en zou de platte variant van het Huis van Eemnes eerder in beeld zijn.”

Of de skatebaan helemaal ongewijzigd op de huidige plek aan de Noordersingel kan blijven, is nog niet bekend. „Het basketbalveldje is makkelijker verplaatsbaar, maar wel in de nabije omgeving.” De keuzes rond het Huis van Eemnes komen nog ter sprake in de gemeenteraad, net als de bestemmingsplanwijziging.

De gemeenteraad koos mei van dit jaar met 8-5 voor het uitgeven van ruim 7,2 miljoen euro extra voor nieuwbouw De Hilt en bibliotheek.