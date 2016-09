’Deze kogelvlag staat symbool voor onze vrijheid’

Foto Studio Kastermans/Danielle van Coevorden Minister Hennis neemt de D-Day vlag in ontvangst. Bekijk Fotoserie

SOESTERBERG - Het Nationaal Militair Museum in Soest kreeg donderdag een bijzondere Amerikaanse vlag uit de Tweede Wereldoorlog in bruileen overhandigd. De vlag wapperde destijds op het leidende schip van de invasievloot op D-Day. ,,De ’kogelvlag’ staat voor vrijheid.”

Door Nina Menke - 15-9-2016, 18:59 (Update 15-9-2016, 18:59)

Het is even wachten voor de twintig Amerikaanse veteranen uit de Tweede Wereldoorlog. Wachten op de helikopter die de Amerikaanse oorlogsvlag zal brengen. Veel van hen in een rolstoel met begeleiders die ze naar de tribune brengen. Met oorverdovend geluid vliegt de enorme Chinook-helikopter wat heen en weer en zakt dan langzaam naar de landingsbaan. De wieken wervelen gras en zandkorrels over het terrein. Tamboers en

Rafelig

Pijpers starten met tromgeroffel. De veteranen geven geen kick in de brandende zon. De een kijkt serieus naar beneden, een ander staart met open mond naar het korps. Het Vlaggendragers Detachement marcheert tussen de opgestelde militairen naar minister Jeanine Hennis van Defensie. Het dundoek wordt kort getoond. Het is rafelig, vergeeld en de kogelgaten zijn duidelijk te zien. De vlaggendragers vouwen de vlag weer netjes op de minsiter overhandigt de vlag aan NMM-directeur Hedwig Saam. Minister Hennis: ,,Ik dank de familie uit de grond van mijn hart dat wij de vlag mogen ontvangen. Ik weet namelijk hoe emotioneel het voor hen is.” Veteraan Fred Harris (94) uit Londen vond het de moeite waard over te vliegen voor de ceremonie. ,,Nederland heeft ook de mooiste vrouwen”, grapt hij. ,,De ceremonie was prachtig.” Emotioneel werd Harris niet. ,,Ik heb al zo veel herdenkingen meegemaakt. De lading is er dan af.” Veteraan Albert Goebel (95) vindt dat elk land zo’n ceremonie moet houden. ,,Het is belangrijk te blijven herdenken. Deze vlag betekent veel voor me. Het staat voor vrijheid.”

Bezoeker Bert van de Kuil (85) beaamt dat. Hij zat dertig jaar bij de marine. ,,’t Gaat over vrijheid. Ik praat nooit over wat ik meemaakte als marinier. Ik verdring het, want je moet niet in het verleden leven.” Soester burgemeester Rob Metz vindt het ‘waanzinnig’ dat de historische vlag een (tijdelijk) plekje krijgt in Soest. ,,De aangeschoten vlag staat voor de opofferingen van militairen.’’ Metz luistert graag naar verhalen van veteranen. ,,Een man vertelde net dat hij glider piloot was en zijn laatste vlucht in 1945 maakte. Nooit meer een vliegtuig ingestapt. Tot gisteren. Speciaal voor de ceremonie. Prachtig.”