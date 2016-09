’Verkeerstest Emmastraat Hilversum niet neutraal’

Foto Studio Kastermans De Emmastraat in Hilversum.

HILVERSUM - De Hilversumse fractie van GroenLinks uit forse kritiek op een onderzoek naar de verkeersveiligheid van tweerichtingsverkeer op de Emmastraat.

Door Valentijn Bartels - 15-9-2016, 21:00 (Update 15-9-2016, 21:00)

Het veelbesproken en omstreden plan om tweerichtingsverkeer in te voeren is in opdracht van de gemeenteraad getoetst door Arcadis. Het voorlopige ontwerp heeft nadelige gevolgen voor fietsers en de bereikbaarheid van enkele winkels, concludeert Arcadis.

Volgens fractiemedewerker Frank Kool van GroenLinks beantwoordt het rapport onvoldoende de vraag of de verkeersveiligheid in gevaar is. ,,Iedere keer worden bewust openingen gecreëerd die de uitkomst...