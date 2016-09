Sportplatform Huizen: sport is gezond en sociaal

HUIZEN - Badmintonnen, hockeyen, volleyballen, zwemmen, model vliegen, korfballen, voetballen, turnen, basketballen. Tien sportverenigingen in Huizen doen de komende week, vanaf zaterdag 17 september mee aan de Sportweek.

Door Marjolein Vos - 15-9-2016, 16:14 (Update 15-9-2016, 16:43)

Dit landelijke initiatief van het NOC*NSF is in Huizen opgepakt door het Sportplatform Huizen. De bedoeling: jong en oud laten kennis maken met de diverse sportverenigingen in het dorp.

Met een strippenkaart, die de komende week op verschillende locaties wordt uitgedeeld, krijgen belangstellenden de kans om gratis en vrijblijvend proeflessen of trainingen mee te maken.

,,Hoe de diverse deelnemende verenigingen hun kennismakingsprogramma inrichten, moeten ze helemaal zelf weten’’, zegt Anita Campbell van het Sportplatform Huizen.

Bewegen

Zo verzorgt voetbalvereniging SV Huizen een open training voor meiden, houdt de tafeltennisvereniging De Bijmaat een open avond, en verzorgt de Huizer Hockeyclub trainingen voor volwassenen en kinderen uit groep 3.

Campbell benadrukt dat het niet uitsluitend de bedoeling is om mensen aan het sporten te krijgen. ,,Natuurlijk is bewegen belangrijk. Maar je moet het breder zien. Het sociale aspect van betrokken zijn bij een vereniging is ook heel belangrijk.

Een kaartje leggen in de voetbalkantine, meedraaien als vrijwilliger. Dat soort zaken. Sporten, en alles wat er bij komt kijken is gewoon leuk. Het kan mensen uit hun isolement halen, het verbindt mensen.’’

De strippenkaart wordt op diverse locaties en momenten uitgedeeld. Vast staat dat dit zaterdag 17 september gebeurt, tijdens de aftrap van de Sportweek (15.30 uur), in het Nautisch Kwartier. Ook zaterdag de 24e september (van 14 tot 17 uur) tijdens de Sport- en Spelmiddag in winkelcentrum Oostermeent. En ook op zondag 25 september (10 tot 18 uur) tijdens de Strandsportdag aan de Zomerkade.

Sportplatform

Alle deelnemende sportverenigingen en hun activiteiten zijn te vinden via de site:

www.sportplatformhuizen.nl