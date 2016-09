Havenfestival Huizen met oldtimers, botters en de Marine

Archiefoto Studio Kastermans/Leon Dakkus Het Havenfestival wordt zaterdag gevierd bij het Nautisch Kwartier en de Oude Haven van Huizen Botters.

HUIZEN - De zevende editie van het Oldtimerfestival - waar zo’n driehonderd klassieke auto’s, motoren en brommers al vanaf half negen ’s ochtends te bekijken zijn - is onderdeel van het Havenfestival. Dit feest wordt zaterdag voor de derde keer gevierd in het Nautisch Kwartier en de Oude Haven van Huizen.

Er is van alles te beleven. Zo is de Koninklijke Marine van de partij met onder meer een Vloot- en Roadshow. In een vaarsimulator kunnen bezoekers ontdekken hoe het is gesteld met de maritieme vaardigheden.

De jeugd kan onder begeleiding van een marinier een tien meter hoge toren beklimmen. Ook spectaculair: de mijnenveger Hr. Ms Mahu ligt afgemeerd in de haven, net als de Budi, het motorjacht van Prins Bernhard.

Niet te missen zijn de botters. Tijdens het festival is het mogelijk om een tochtje te maken op deze authentieke schepen. Wie wil mag zelf even het roer vasthouden, en de schipper zal onderweg vertellen over de geschiedenis van de botters en het voormalige vissersdorp.

Voor kinderen is er van alles te doen in de Botterwerf. Zij kunnen er kennismaken met allerlei oude ambachten: ijzer smeden, zeilen naaien, visnetten boeten. En samen met de touwslager kunnen kinderen een eigen touwtje maken en als souvenir mee naar huis nemen.

Alle ruimte is er dit jaar voor de Kunstmarkt, waar twintig kunstenaars aan deelnemen. Voor kinderen is er een kunstwerkshop, verzorgd door Maja Boot. Vers gerookte paling, klederdrachten, optredens van shantykoren, tal van kraampjes op de havenbraderie. Het is feest in de haven van Huizen.

Info: www.havenfestivalhuizen.nl