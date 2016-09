Dagje uit met rolstoelhuurauto Zonnebloem Huizen

HUIZEN - Een pannenkoekenrestaurant in Lage Vuursche, het Nationaal Militair Museum in Soest en het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in ’s Graveland.

Door Marjolein Vos - 15-9-2016, 15:18 (Update 15-9-2016, 16:45)

Stuk voor stuk locaties die voor mensen die gebonden zijn aan een rolstoel niet zo gemakkelijk te bereiken zijn.

In de afgelopen weken is het Vereniging de Zonnebloem, afdeling Huizen, toch gelukt om een aantal deelnemers het dagje uit van hun dromen te bezorgen. Het uitje werd mogelijk dankzij de inzet van een van de dertig rolstoelhuurauto’s waar het landelijke netwerk van De Zonnebloem over beschikt.

De auto heeft maximaal vijf zitplaatsen en ruimte voor een rolstoel of scootmobiel. De bestuurder moet in het bezit zijn van rijbewijs B.

Mensen die graag gebruik willen maken de speciale auto maar niemand kennen om te rijden, kunnen een beroep doen op de vrijwilligers van de Zonnebloem.

De auto kan door iedereen worden gehuurd, ook niet-deelnemers van De Zonnebloem. Allemaal met het doel om de wereld van mensen met een lichamelijke beperking iets groter te maken.

Meer info over kosten en verhuurlocaties: www.zonnebloem.nl