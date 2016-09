Dingen die voorbijgaan en Kortenhoevers van nu

foto uit besproken boek Boerderij van David van de Velden (grote David, niet te verwarren met zijn neef die kleine David werd genoemd) aan het Moleneind in Kortenhoef.

KORTENHOEF - Dom, dom, dom. Altijd gedacht dat er maar één Krijn Voorn was, de man die in mijn jeugd de wielerheld van Kortenhoef was. Maar dat blijkt toch anders te zitten.

Door Ronald Frisart - 15-9-2016, 20:20 (Update 15-9-2016, 20:20)

Krijnen Voorn waren/zijn er vele. Krijn Voorn de Eenduim bijvoorbeeld, diens zoon Krijn, Krijn Voorn van Geurtje, Krijn Voorn de wielrenner natuurlijk en de in 1962 geboren Krijn Voorn. En dan sla ik er vast nog een paar over.

Die Krijnen-kennis put ik uit alweer het zevende deel van de boekenserie...