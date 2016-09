Met liefde voor ouderen

Foto Annabel Oosteweeghel Uit de serie ’Old Love’. Bekijk Fotoserie

HILVERSUM - De serie ’Mature’ van fotograaf Erwin Olaf riep in 1999 weerstand op bij mensen. Dames van boven de zeventig, (vrijwel) naakt in uitdagende poses. De foto’s van Annabel Oosteweeghel in de serie ’Old Love’ zijn zachter, intiemer, maar het taboe is er niet minder om.

Door Joyce Huibers - 15-9-2016, 10:14 (Update 15-9-2016, 10:14)

Een ouder stel dat de liefde bedrijft op het aanrecht. Een bejaarde vrouw die zich laat liefkozen door een jongere man. Een grijze heer die naar een jonge vrouw kijkt in een hagelwitte negligé. Het...