Wat is er te doen in het Gooi?

Klaar voor een nieuwe week vol muziek, theater, cabaret, film en exposities? De krant blikt vooruit en maakt een keuze uit wat er speelt in het Gooi, de Vechtstreek en Eemland. Ontdek in tien tips wat de regio te bieden heeft. Neem de kinderen mee naar Roodkapje de Musical in Schouwburg Gooiland, bezoek de Bijen en Natuurmarkt in Bussum of swing mee met gospelgroep Far Out in De Dillewijn in Ankeveen.

Roodkapje / Musical

Wie kent het verhaal van Roodkapje niet? Toch zit er in Roodkapje De Musical die zondagmidaag wordt opgevoerd in Schouwburg Gooiland een grappige twist. Roodkapje (gespeeld door Maud Mulder) moet deze keer niet op haar hoede zijn voor de lieve, vegetarische wolf gerrit, maar voor zijn gemene vrouw Tina. Wie verkleed komt naar deze familievoorstelling doet mee aan de sprookjes verkleedwedstrijd. De musical begint om 13.00 uur. De opbrengst van de kaartverkoop gaat in zijn geheel naar Stichting Lach voor een Dag.

Rook Trio / Jazz

Sinds een paar jaar werkt het Robert Rook Trio - Bart van Helsdingen op drums en percussie, Thomas Winther Andersen op contrabas en basgitaar en Robert Rook achter de piano - samen met zangeres Rugile Daujotaite. Zaterdagavond om half negen is in City of Wesopa in Weesp te horen hoe het avontuurlijke spel van het trio combineert met de zang van Daujotaite waarin de invloeden uit haar geboorteland Litouwen duidelijk merkbaar zijn. Het repertoire bestaat uit folk songs uit Litouwen, jazzstandards van onder andere Wayne Shorter en Chick Corea, Braziliaanse- en eigen stukken.

Scare en thrill / Horror

Dodenbezweerders, waarzeggers en geestoproepers jagen dit jaar bezoekers de stuipen op het lijf tijdens Horror Nights dat morgen begint op Werf 35 in Hilversum. Thema van deze vierde editie is ’The Gypsies are in Town’ waarbij rites, seances, magie en een flinke portie bloed de revue passeren. Bezoekers kunnen hun hart ophalen in drie spookhuizen, een scare-zone en tijdens een show. Het horror-evenement viel al twee keer in de prijzen. Horror Nights is te bezoeken op 17,18, 23, 24, 25 en 30 september en op 1 en 2 oktober van 19.30 tot 22.30 uur.

Gospel / Muziek

Gospelgroep Far Out uit Amsterdam opent samen met speciale gast Denise Jannah het nieuwe seizoen van Theater De Dillewijn in Ankeveen. De groep bestaat sinds 1995 en heeft een veelzijdig repertoire met onder meer Black-Gospel, R&B en Soul. Far Out trad al op met bekende artiesten als Mariah Carey en Celine Dion. Jannah was de eerste Nederlandse muzikant die een platencontract tekende bij het Amerikaanse jazzlabel Blue Note en stond zeven keer op het North Sea Jazz Festival. Dat wordt swingen zondag om 15.30 uur.

Improvisaties / Muziek

Het duo Stormvogel & Janssen speelt vanavond ’Songs from the Great Indo European Songbook’ in het Brinkhuis in Laren. Bezoekers worden meegenomen op een reis door de muziekgeschiedenis, waarbij historische melodieën als bron dienen voor verrassende improvisaties. De Baarnse schrijver en pianist Stormvogel geeft bij elk stuk een korte inleiding. Daarbij komen overeenkomsten aan het licht tussen modale jazz zoals van Miles Davis en oude muziek als Griekse Hymnen. Stormvogel wordt muzikaal bijgestaan door saxofonist Leo Janssen. Het concert begint om 20.15 uur.

Het Nieuwe Nu / Cabaret

In ’Het Nieuwe Nu 2.0’ bekijkt de blinde cabaretier Vincent Bijlo de wereld door een ’slimme’ bril. Hij verplaatst zichzelf in een zelfrijdende auto, zijn ukelele heeft wifi en zijn robot wordt nooit kwaad. Een prachtige tijd, maar als zijn schoennavigatie het laat afweten, mist hij toch die goeie ouwe mens met zal zijn grillen, nukken en beperkingen. De voorstelling is de reprise van zijn zeventiende theatershow. Bijlo brengt het kijkje in zijn wereld als blinde donderdag om 20.15 uur op de planken in Theater de Speeldoos in Baarn.

Nieuw werk / Expositie

Elf leden van kunstenaarsvereniging GSA laten tot en met zondag 2 oktober nieuw werk zien. Het gaat om schilderijen, grafiek, keramiek, foto’s, digitale kunst en objecten. De leden van GSA komen niet alleen uit de regio, maar vanuit het hele land. Exposant Elisabeth Copijn woont zelfs in Duitsland. Op 2 en 3 oktober houdt de kunstenaarsvereniging in Hilversum weer ballotages voor beroepsmatige kunstenaars die lid willen worden van GSA.

Najib en band / Popconcert

In oktober komt Najib Amhali met zijn nieuwe One Man Stand-Up Comedy Show, maar parallel daaraan doet hij iets heel nieuws; een popconcert met zijn band PlusSupportAct. Amhali gaf in twee eerdere theatershows al meer ruimte aan de muziek, maar deze keer draait het helemaal alleen om de muziek. In een clubtour met alleen maar staanplaatsen doet Amhali met zijn band donderdagavond om 21.00 uur de Vorstin in Hilversum aan. Eigen werk wordt afgewisseld met covers.

Bijen / Natuur

Imkervereniging Bussum houdt zaterdag de 39ste Bijen en Natuurmarkt aan de Huizerweg 49h. De bijen zijn zich al een beetje aan het voorbereiden op de winter. Hoewel ze op deze dag binnen blijven en rust krijgen, zijn ze samen met hun koningin wel te bewonderen in de bijenkasten met glasplaten. Daarnaast wordt er honing geslingerd, vertellen imkers wat ze zoal allemaal doen, zijn er kramen met natuurproducten als wijn, olijfolie en honing en komt er een pottenbakker bij wie kinderen hun eigen vaasje kunnen maken. De bijentuin is open van 10.00 tot 16.00 uur. Bij de buren, de kindertuinen, wordt deze dag een pompoenmarkt gehouden.

Melodrama / Film

De Spaanse filmregisseur Pedro Almodóvar (’Volver’, ’Todo Sobre Mi Madre’) heeft een nieuw Spaanstalig melodrama gemaakt die in september zowel in Filmtheater Hilversum als in Filmhuis Bussum is te zien. ’Julieta’ gaat over een vrouw die op het punt staat met haar nieuwe geliefde naar Portugal te verhuizen, als ze hoort dat haar dochter, die op haar achttiende van huis wegliep, tegen alle verwachtingen in nog leeft. Een film met een groot contrast tussen het bekende, felle Almodóvariaanse kleurenspektakel en de hartverscheurende scènes.