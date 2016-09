’t Gooi gaat gebukt onder ’schrik van Laren’

De criminele en ’gekke’ Laarder voor wie wordt gewaarschuwd.

LAREN - Scholen, (zorg)instellingen, sportclubs en particulieren in Laren werden al slachtoffer van de criminele activiteiten van een 28-jarige Laarder. De regelmatig ernstig ’verwarde’ man geldt bovendien als ’tikkende tijdbom’ die uit het niets uiterst agressief kan worden. De laatste weken is hij ook op boevenpad in omliggende plaatsen.

Door Henk Runhaar h.runhaar@hollandmediacombinatie.nl - 14-9-2016, 17:26 (Update 14-9-2016, 18:27)

Hij wordt gelinkt aan een schier oneindige reeks inbraken en insluipingen. Ook in Blaricum en Eemnes, inmiddels is hij zelfs al in Bussum gesignaleerd. In allerlei instellingen en clubs hangt een foto van...