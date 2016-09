Oude routes Laren nu digitaal vereeuwigd

foto holland media combinatie Tijmen Smit: ,,Als niemand iets had gedaan, was het mogelijk onbedoeld in de prullenbak beland.’’

LAREN - Alle bestaande papieren wandel- en fietsroutes in Laren digitaliseren. Dat heeft Tijmen Smit zich ten doel gesteld. „Dit heeft niets met mijn wethouderschap te maken. Ik wil gewoon de routes behouden.’’

Door Jacqueline Roest - 15-9-2016, 9:33 (Update 15-9-2016, 9:33)

Hij trok er samen met Wim van Schalkwijk, het ’wandelend geschiedenisboek van Laren’ op uit. Ze gingen letterlijk alle gangen van de trajecten na.

Tijmen Smit zou het ’enorm zonde’ vinden als de routes in Laren allemaal met de eerste druk verloren zouden gaan. „Ze zijn met veel liefde en aandacht gemaakt door vrijwilligers van bijvoorbeeld de Historische Kring. Nooit herdrukt of geactualiseerd. Er zitten hele mooie tussen, zoals de Beeldenroute en de Religieus Erfgoedroute.”

De Larense bestuurder ging al eind vorig jaar in gesprek met Antoinetty van den Brink (voorzitter Historische Kring, red.) en Christien Kuysters (destijds directeur van Hart van Laren, red.), omdat hij een digitale route wilde leggen tussen Singer en het Brinkhuis. Hij vroeg zich af waar de andere routebeschrijvingen waren. Van den Brink ging op zoek, verzamelde deze en droeg ze over. Smit: „En toen we er samen door heen gingen, kwamen er heel veel mits en maren. Panden waren verdwenen en sommige beelden staan ondertussen op een andere plek.”

Om alles weer actueel te krijgen, heeft de cultuur-wethouder geen ambtelijke ondersteuning. Daarom ging hij zelf aan de slag en werd Van Schalkwijk, eveneens vrijwilliger bij de Historische Kring, naar voren geschoven. „Hij heeft mij zo goed geholpen”, zegt Smit. „Wim ging gedurende de week van alles checken en op vrijdag gingen we samen op pad. Vond ik heel leuk. Ik leerde Wim kennen en hij vertelde mij heel veel leuke verhalen; hij kent tenslotte het dorp op zijn duim.”

Een aantal routes is nu geactualiseerd. Deze zijn te vinden op: routeyou.com. „We hebben best veel aanpassingen moeten doen. Berend Gerstekorrel(beeld, red.) is verplaatst en De Vrije Heere bestaat niet meer(nu George LA, red.). We hebben tekstdelen verwijderd en nieuwe foto’s gemaakt en geplaatst. Ik wil de komende jaren zoveel mogelijk routes van de SOLL(oude landbouwgewassen, red.), Historische Kring en GNR actualiseren. De Ergfgooiersroute(ANWB) mag niet, omdat deze niet rechtenvrij is.”

De routes zijn binnenkort ook op de gemeentesite te vinden. Smit is blij met het resultaat. „We hebben bij de Regio capaciteit gevonden voor de digitalisering. Volgend jaar doen we er weer een paar, tenzij ik zelf kan uitvinden hoe het moet, want dan ga ik het zelf doen. Vind ik een leuke klus. Sommige routes waren alleen nog in gekopieerde vorm. Als niemand iets had gedaan, was het mogelijk onbedoeld in de prullenbak beland.”