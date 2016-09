Argentijnse passie in Hilversum en Weesp

Foto PR Ensemble Tango Aliado.

HILVERSUM - De Argentijnse tangomuziek is in Nederland vooral populair geworden door het huwelijk van prins Willem-Alexander en Máxima. Toen Carel Kraayenhof het onvergetelijke ’Adiós noniño’ speelde, hield Máxima het niet droog.

Door Josée Zuiver - 14-9-2016, 15:13 (Update 14-9-2016, 15:13)

Haar legendarische traan heeft de tangomuziek bij ons voorgoed op de kaart gezet.

Er zijn in Nederland verschillende bandoneonspelers. Een van hen is Gert Wantenaar. Hij geeft met zijn ensemble Tango Aliado twee concerten in de regio, vrijdag in het Stadhuis in Weesp en zaterdag in de Kapel in Hilversum.

„De tango...