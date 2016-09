Nader onderzoek naar camping Huizen

HUIZEN - Voor een grote camperplaats of camping is geen plek in Huizen, maar de haalbaarheid van een kleinschalige camping op Huizer grondgebied moet wel serieus worden onderzocht. Dat werd dinsdag op het Huizer gemeentehuis besloten tijdens de vergadering van de commissie Sociaal Domein.

Door Michel van den Bergh - 14-9-2016, 14:19 (Update 14-9-2016, 14:19)

De commissie sprak over twee plannen van betrokken Huizers. Ben Morsch lanceerde het idee voor een camperplaats op het evenemententerrein aan de IJsselmeerstraat en eventueel op het terrein van Vos Bouwcenter, dat nu leeg staat. De voorziening moet...