Geen euthanasie voor bewoners Huizer hospice

Foto: Eddie de Paepe

HUIZEN - De vestiging van een hospice aan het Gooierserf in Huizen, daar is niemand op tegen. Maar het feit dat euthanasie niet mogelijk is voor de gasten van de christelijke hospice zorgde dinsdag tijdens de commissie Sociaal Domein voor de nodige discussie.

Door Michel van den Bergh - 14-9-2016, 14:14 (Update 14-9-2016, 14:14)

Het collegevoorstel voor de verkoop van het gebouw Gooierserf 126 leek een hamerstuk. Tot VVD-fractievoorzitter Jessica Prins een zin uit de zogenaamde startnotitie voorlas: ’In het hospice zal niet bewust levensverkortend gehandeld worden.’

„Wat moet ik hier lezen? Waarom mag...