Geen dag voor Bussumse slangenmeisjes zonder kunstje

Sarah en Senna van der Stap zijn bovengemiddeld lenig, viel al op jongere leeftijd op. Ze hebben geen dag zonder kunstje gehad in hun herinnering.

BUSSUM - Talentenjacht ’Superkids’ wordt dit seizoen extra opgevrolijkt door ééneiige tweeling Sarah en Senna van der Stap (10). De twee jonge slangenmeisjes vouwen zich met gemak in posities waar menig kijker het benauwd van krijgt. Niets is te gek voor deze zusjes.

Door Marloes Kamer - 14-9-2016, 9:18 (Update 14-9-2016, 9:18)

In het televisieprogramma kunnen kinderen laten zien welk talent ze in huis hebben. Tussen stoere hiphopdansen, pianoklanken die Mozart schreef en verbluffende sportkunsten misstaat het talent van Sarah en Senna niet. „We waren al lenig toen we drie waren”, zegt Senna.

Hun moeder Natalie van der Stap (31) vult aan: „Ze zaten op turnen en hun trainer vond hen uitzonderlijk lenig. Toen kwamen ze gelijk bij de selectie, tussen alle oudere kinderen.” Uiteindelijk kwamen de zusjes terecht bij Corpus Acrobatics: een vereniging die slangenmensen traint. „Toen zaten ze echt op hun plek.”

Tijdens hun optredens bewegen ze op muziek terwijl ze van de ene in de andere lastige houding terechtkomen. Met gemak vouwen ze zich dubbel en lijken hun lichamen even in de knoop te zitten. Vooral hun rug lijkt alle kanten op te kunnen.

Dat talent viel op: toen de makers van ’ Superkids’ aan hen vroegen of ze mee wilden doen met het nieuwe seizoen, was de keuze snel gemaakt. Ervaring hadden ze namelijk al: „We hebben deze zomer iedere zaterdag in de Efteling opgetreden”, zegt Senna. Haar zusje Sarah vult aan: „We waren de jongsten, zoals altijd. Dat maakte het veel spannender.”

Gelukkig staan de meiden er niet alleen voor. Bij de opnames van ’Superkids’ zat hun moeder in het publiek en bij ieder optreden gaan hun twee coaches mee. Ook op school blijft het nieuws niet onopgemerkt. Sarah: „Ze vonden het wel cool dat we op tv komen, maar we mogen er natuurlijk nog niet veel over zeggen.”

Veel tijd om zenuwachtig te worden, hebben ze ook niet. Twee keer per week wordt hard getraind. „Als we een beetje achter lopen, trainen we vier uur per dag”, zegt Senna. „Maar we krijgen geen spierpijn hoor”, roept Sarah. „Behalve als we een nieuw kunstje leren.”

Die zware trainingen zijn niet het enige dat de wekelijkse schema’s vult: voor moeder Natalie is het bijna een fulltime baan geworden om de tweeling overal naar toe te brengen. „Ze komen nu net van hockey en na dit interview gaan ze gauw naar jazzdance en klassiek ballet.” Gelukkig is er voorlopig nog geen huiswerk dat vrije tijd opslokt. Natalie: „Het is heel leuk om te zien dat je kinderen plezier hebben en goed zijn in iets dat ze graag doen. Dat is echt genieten.”

De twee zusjes zijn altijd samen. „Soms is het wel ingewikkeld om samen kunstjes te doen”, zegt Senna. „Dan moeten we ons heel moeilijk vouwen en denk ik: huh?! Maar we hebben nog nooit een dag gehad dat we geen kunstjes deden.”

Die kunstjes doen ze voornamelijk op het tapijt van de ruime slaapkamer die ze delen. Soms wordt één van de bedden zelfs opzij geschoven om te oefenen in de ringen. Vandaag niet, want dat gaat niet in hun jurkjes, lachen ze. Of ze vaak dezelfde kleding aan hebben? In koor: „Meestal wel.”

Als ze bij ’Superkids’ de grote prijs meepakken, krijgen ze een studiebeurs van 25.000 euro in handen. Dat is mooi, want ze hebben allang nagedacht over hun toekomstplannen. Sarah: „Later willen we architect worden, maar we willen ook bij het circus werken.” Senna is het met haar zusje eens: „Misschien kunnen we het wel combineren. Als dat kan: graag.”