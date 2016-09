‘Viore is geen zwaar huis, de ziekte is al erg’

HILVERSUM - Met rood verhit gezicht en gekleed in zomerjurk waait ze bij Viore binnen. ,,Hallo allemaal”, groet ze hartelijk. ,,Ik heb een vriendin meegenomen. We komen uit Kerkelanden gefietst.”

Door Annemarie de Jong - 14-9-2016, 9:00 (Update 14-9-2016, 9:00)

Sinds mei 2015 is ze vaste bezoekster van het Hilversumse centrum voor mensen die leven met kanker. ,,Joh, ik vond het superspannend de eerste keer. Wie zitten er? Wat hoor je? Je hebt geen idee”, bekent ze. En lachend: ,,Maar het is me goed bevallen. Anders kwam ik nu niet meer, hè!”

Haar...