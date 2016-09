’Gids van Viore liet zien dat ik mezelf werkdruk oplegde’

HILVERSUM - Drie jaar geleden liep Marileen Fabels (54) uit Hilversum nog marathons en was ze verdienstelijk dansdocent. ,,Ik barstte van de energie.”

Door Annemarie de Jong - 14-9-2016, 9:00 (Update 14-9-2016, 9:00)

Toen kreeg ze borstkanker. Een zware chemokuur en operaties volgden. Plus het vooruitzicht van acht jaar hormoontherapie met vervelende bijwerkingen. ,,Ik kreeg onder andere last van mijn gewrichten.” Marileen Fabels was maar op één ding gericht: terug naar de werkvloer. ,,Maar als dansdocent had ik een heel fysieke baan, dus dat was zwaar. Ik haalde het einde van de...