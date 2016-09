’Renovatie Rosa Spier Huis voor 10 miljoen’

foto holland media combinatie Het comité met bestuursleden Rolf Knap (bewoner Rosa Spier Huis), Jack de Lange en Gijs Vorstman.

LAREN - Als het onverhoopt tot nieuwbouw van het Rosa Spier Huis komt aan de Hector Treublaan in Laren, mag het niet meer die naam dragen. De opzet van het beoogde nieuwbouwproject, met veel appartementen, zware zorg en een apart cultuurgebouw, is daarvoor te ver verwijderd van het gedachtegoed van harpiste Rosa Spier.

Door Edward de Vries Lentsch - 14-9-2016, 7:05 (Update 14-9-2016, 7:05)

Dat stelt ’Comité Rosa Spier Huis verhuizen en slopen?! NEE!’ dat maandagavond officieel werd opgericht in het Larense Brinkhuis. Er waren ruim veertig belangstellenden, onder wie Larense raadsleden. De...