’Crailo nog een maand langer open’

Archieffoto Studio Kastermans Kenmerken trappenhuis in een van de oude legerbarakken van Azc Laren.

LAREN - Eén gebouw op Crailo na 1 oktober een maand langer openhouden, is het maximaal haalbare om meer tijd te hebben de veertig vluchtelingen met een verblijfsvergunning onder te brengen in vrijkomende huizen in de regio.

Door Edward de Vries Lentsch - 13-9-2016, 17:42 (Update 13-9-2016, 18:02)

,,Het COA is onderhandeling met de provincie Noord-Holland om het contract te verlengen voor één maand’’, zegt burgemeester Elbert Roest. ,,We zoeken op dit moment naar 20 tot 25 huizen. Met zeven gemeenten kunnen we een heel eind komen.’’

Het pleidooi van de Gooise burgemeesters en betrokken vrijwilligers om Crailo op ’waakvlam-stand’ open te houden, zodat het meteen in gebruik kan worden genomen bij toename van de vluchtelingenstroom, is afgewezen.

Roest is zwaar teleurgesteld over de gang van zaken rond Crailo. ,,Ik ben er klaar mee. Na drie keer openen, en drie keer sluiten. Dat steek ik niet onder stoelen of banken. Burgemeesters in het Gooi en de Vechtstreek worden een soort trekpop van het Rijk. Zo zou het niet moeten zijn. Het zo een overlegsituatie moeten zijn. Op het moment dat je opent komen ze langs om te vragen wat we er van vinden. Dan heb je een goed gesprek. Zo zou de beëindiging ook plaats moeten hebben. Je komt langs, wat zijn de omstandigheden. In plaats van een simpele mededeling: sluiten. Dat zijn geen verstandige verhoudingen in dit land.’’

Wat bedoelt Roest met ’Ik ben er klaar mee?’ ,,Als ze voor de vierde keer langskomen, ze er niet op moeten rekenen dat de burgemeester van Laren weer gaat rennen. Heeft iemand berekend wat het gekost heeft om drie keer op te zetten, te sluiten en te ontmantelen? Terwijl de kostenfactor nu heel zwaar wordt ingezet om te sluiten. Zo diep wordt er in het openbaar bestuur op dit dossier kennelijk niet nagedacht en dat vind ik wel betreurenswaardig.’’

’Cynische politiek’

Wethouder Tijmen Smit vult aan: ,,Vooral omdat je iets vrij elementairs doet voor mensen in mijn beleving. Uitermate triest en heel erg jammer dat dit is mislukt. Het gaat totaal niet uit van de menselijke maat, maar van bedrijfseconomische overwegingen en cynische realiteitspolitiek. Er zijn ook mensen die zeggen: ze komen niet dus waarom zou je het openhouden. Maar dat is de realiteit van vandaag. Je weet dat er zelfs met een ceasefire in Syrië dat er nog steeds wordt gebombardeerd, en dat mensen veiliger zijn als ze vertrekken. En dat doen ze ook, maar ze komen op dit moment alleen niet (hier) aan. We houden onszelf voor de gek, om wille van....zeg het maar.’’

Roest: ,,Crailo is een bewezen goede plek in het Gooi. Zo meteen loop je het risico dat na de sluiting woningbouw of een andere activiteit gaat plaatsvinden, er weer een nieuwe stroom komt. En dat burgemeesters weer naar hun kernen mogen gaan om te vertellen dat daar 300, 400 of 500 mensen aan onderdak moeten worden geholpen.” Smit: ,,Terwijl je een paar maanden geleden het nog had over een oplossing van 10 jaar.’’

Volgens wethouder Leen van der Pols blijft de vluchtelingencoördinator voor Crailo actief bij de intgratietrajecten van de Crailo-bewoners. Ook de opgebouwde vrijwilligersschare zal zich daar voor inzetten.