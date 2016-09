Viskraam in Oude Haven van Huizen gewild

Archieffoto Studio Kastermans Huizer ondernemer Eddie Vierwind: ’ik ben afgewimpeld’

HUIZEN - Er komt een viskraam te staan in de Oude Haven, maar van een ondernemer uit Huizen of van eentje van buiten het dorp?

Door Eddie de Paepe - 13-9-2016, 16:48 (Update 13-9-2016, 16:49)

Begin juli kwam het CDA in de raad met een voorstel voor de verlevendiging van het havengebied. Verder wees Rebel erop dat bezoekers van het Nautisch Kwartier bij diverse restaurants uitgebreid kunnen eten, maar dat ’gewoon een broodje haring of een bakje kibbeling eten niet mogelijk is in het, van origine, vissersdorp Huizen’. Vandaar dat het CDA...