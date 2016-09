Vijfentwintigste Vredesbijeenkomst in Huizen

HUIZEN - In de Thomaskerk in Huizen wordt woensdag 21 september, tijdens de Internationale Dag van de Vrede, een vredesbijeenkomst gehouden.

Door Eddie de Paepe - 13-9-2016, 16:40 (Update 13-9-2016, 16:40)

Op 21 september is het de Wereld Vrede Dag. Het doel is een wereldwijde dag van wapenstilstand en geweldloosheid. De Internationale Dag van de Vrede die door de Verenigde Naties wordt georganiseerd valt samen met de Opening van de Algemene Vergadering van de VN.

In Nederland wordt deze week voor de vijftigste keer door Pax (voorheen IKV) de Vredesweek georganiseerd. En in Huizen alweer voor de vijfentwintigste keer de Vredesbijeenkomst in de Thomaskerk, voor deze gelegenheid omgedoopt tot Ambassade van Vrede in Huizen.

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om bij deze openbare bijeenkomst aanwezig te zijn. Het motto luidt: Vrede Verbindt.

De Vredesbijeenkomst begint om 19.30 uur. ,,We hebben Duo Astoria als muzikale omlijsting”, melden de organisatoren. ,,Daar zijn we heel blij mee, want met hun vrolijke muziek willen we deze vijfentwintigste vredesviering extra luister geven. Ook kinderkoor De Huizermaatjes is present.”

Burgemeester Fons Hertog zal tijdens de bijeenkomst ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Vrede namens de gemeente Huizen spreken. ,,De Turkse Imam zal een gebed zingen. En na afloop is er gelegenheid om na te praten en te genieten van heerlijke multiculturele hapjes.”

De Thomaskerk is te vinden aan de Huizermaatweg 61. De entree is gratis.