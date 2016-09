’Stinkluiers maand in containers Eemnes’

EEMNES - Een poging van DorpsBelang Eemnes om restafval eens per twee weken op te halen in plaats van eens per vier weken, is door de gemeenteraad met 4-9 weggestemd.

Door Edward de Vries Lentsch - 13-9-2016, 18:45 (Update 13-9-2016, 18:45)

,,Eenmaal per vier weken ophalen van restafval, met ook nog eens een kleinere container voor gezinnen met kinderen in de luiers is niet gewenst. Niet voor henzelf en ook niet voor de buren’’, aldus fractievoorzitter Marion Riemens. ,,Een lagere ophaalfrequentie in de zomermaanden met hoge temperaturen is zeer ongewenst in verband met stankoverlast en maden.’’ D66 vond het stankrisico ,,schromelijk overdreven’’.

Wethouder Niels Rood waarschuwde voor hogere inzamelingskosten. Het overschakelen op vier containers is volgens hem een kwestie van wennen. Er komt een evaluatie na een jaar.

De containers voorzien van een chip viel verkeerd bij Paul Sprey(Fractie Van den Berg) vanwege het ontbreken van privacy-garanties. De gemeente kan dankzij de chip op adresniveau afvalgegevens(aantal kilo’s) verzamelen. Wethouder Rood: ,,Dat is niet de bedoeling. Die gegevens worden niet opgeslagen. We kunnen zien dat er in een buurt mensen zijn die heel veel restafval inleveren of heel weinig, maar niet wie dat zijn.’’ De raad ging met 7-6 in zee met invoering van vier huisvuilcontainers.