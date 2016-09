Politie gaat racen op Nieuw-Loosdrechtsedijk

foto studio kastermans/ronald smeenk De uitrit van het Loosdrechtse caravanpark waar het gruwelijk misging.

LOOSDRECHT - Politie en justitie gaan dinsdag 27 september van 18.30 tot 01.00 uur racen op de Nieuw-Loosdrechtsedijk. De dijk is dan van huisnummer 190 tot en met 213 volledig afgesloten, ook voor voetgangers en fietsers.

Door Ronald Frisart - 13-9-2016, 16:04 (Update 13-9-2016, 16:30)

De afsluiting van de dijk heeft te maken met het laatste onderdeel van het onderzoek dat justitie doet naar het ongeluk op de Nieuw-Loosdrechtsedijk dat de 19-jarige Hilversumse Fleur Balkestein het leven kostte. Die avond wordt op de dijk heel hard gereden met een Porsche 911 en een Mini. Op 16 maart draaide Fleur de dijk op toen de Porsche 911 zich in de zijkant van haar Toyota Aygo boorde. De 53-jarige bestuurder reed met hoge snelheid, op korte afstand gevolg door zijn zoon in een Mini. Ze waren al racend op weg van Café Moeke in Hollandsche Rading naar huis in buurtschap De Boomhoek. De vader had te veel alcohol genuttigd om nog te mogen rijden.

Nabestaanden van verongelukte Fleur: ’In één keer duidelijkheid, hopen we’

Het razend ingewikkelde onderzoek naar de precieze toedracht van het verkeersongeval bij Loosdrechtse buurtschap De Boomhoek dat Hilversumse Fleur Balkestein (19) het leven kostte, gaat zeker nog maanden duren. Voor er een rechtszaak komt tegen verdachte Walter van W. (53) uit dezelfde buurtschap is het mogelijk al 2017.

Lees verder...

Van de racende auto’s zijn camerabeelden. ’Referentieonderzoek’ met echte auto’s op hetzelfde stuk weg moet uitwijzen hoe hard vader en zoon op 16 maart precies reden en hoe dicht ze achter elkaar reden. Gedurende dat onderzoek mag niemand de woningen en bedrijven van huisnummer 190 tot en met 213 in of uit. Wie thuis is, moet thuis blijven, wie naar huis wil, mag dat pas na 1 uur ’s nachts. De verdachten zijn bij het onderzoek niet aanwezig.

Dit artikel is ook in de nieuwsbrief verschenen. Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meldt u zich dan hier aan!