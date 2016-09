Inrichting start van Leo Landwaarthof in Weesp

Foto Ymere Bij de oplevering van het Papelaanproject in Weesp in februari 2014 werd het naambord getoond van het toekomstige hofje in de wijk.

WEESP - Bij de oplevering van het project Papelaan van de vroegere corporatie De Woningbouw in 2014, werd bekendgemaakt dat een binnenterrein zou worden ingericht als parkje. Het kreeg de naam Leo Landwaarthof.

Door Tamar de Vries - 13-9-2016, 15:33 (Update 13-9-2016, 15:34)

Het hofje is een eerbetoon aan oud-WSP-raadslid Leo Landwaart. Hij was degene die met het idee kwam het binnenterrein zo in te richten dat het de samenhang tussen bewoners bevordert. Dit najaar, ruim 2,5 jaar na de oplevering van het project Papelaan, begint de huidige woningcorporatie Ymere met de...