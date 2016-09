’Ik laat me toch niet mijn huis uitjagen’

BUSSUM - Woest is het echtpaar Wennink over de muziek in de Kapelstraat tijdens Bussum Cultureel. Te veel, te lang, te hard en de verkeerde soort. Dat zijn in het kort de klachten die het bejaarde koppel in een ziedende brief aan de gemeente Gooise Meren heeft gestuurd.

Door Alexander Poort a.poort@hollandmediacombinatie.nl - 13-9-2016, 15:17 (Update 13-9-2016, 15:17)

Omwonenden Kapelstraat klagen na Bussum Cultureel

,,Stelt u zich eens voor. Veertien uur. Constant gedram. Alleen maar boem-boem-boem. We moesten met dat hete weer de ramen dicht doen om met ons bezoek te kunnen praten. Het is echt duivels.’’

De termen kunnen wat betreft het echtpaar Wennink niet sterk genoeg zijn om hun ongenoegen te uiten. ,,Het is verschrikkelijk. Het geluid kan hier namelijk helemaal niet weg. Als je kijkt naar een popfestival of iets dergelijks, dat wordt in de polder gehouden. Op een groot veld. Dan blijft het geluid niet zo hangen. Maar dit. Het dendert. Dat gebral van die house-muziek is zó vreselijk.’’

Behalve over de soort muziek - ,,we hebben echt geen hekel aan muziek. Ik ben zelf een paar jaar geleden nog op Pinkpop geweest’’, zegt de 83-jarige man des huizes - is ook de duur een doorn in het oog.

,,De vergunning was afgegeven voor muziek vanaf 12.00 uur, maar het begon al om 10.00 uur. En het is - zonder pauze - doorgegaan tot 24.00 uur. Om 23.00 uur heb ik de politie gebeld, toen was het echt genoeg geweest. Veertien uur. Onafgebroken. Hoe lang worden wij nog geplaagd met dit soort vreselijke muziek?’’

Op de vraag of ze niet voor die paar dagen per jaar dat er in Bussum een evenement met muziek is bij iemand op bezoek kunnen gaan, reageert het echtpaar furieus. ,,Ik laat me toch niet mijn huis uit jagen. Dit huis is gebouwd door mijn grootvader. We wonen hier meer dan vijftig jaar. Ik heb het gered van de sloop. Moeten wij dan wijken? Ik ga niet mijn huis uit!’’

Wat de gemeente volgens de familie Wennink moet doen is in ieder geval zorgen dat de muziek niet veertien uur achtereen doorgaat. ,,Even een adempauze tussendoor. Dat doen ze op die festivals ook. En natuurlijk minder decibel. En andere muziek.’’

De brief van Wennink is net binnengekomen bij de gemeente Gooise Meren. ,,We zullen het echtpaar een brief terugsturen’’, luidt de reactie.