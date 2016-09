Winkelpui ingeslagen bij vermoedelijke plofkraak in Weesp

WEESP - Bij een winkel aan de Amstellandlaan in Weesp is in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken. De daders hebben de pui van het pand ingeslagen.

De politie zoekt getuigen van de kraak.

Rond 03.35 werd de politie getipt over een inbraak in een pand aan de Amstellandlaan. Agenten gingen erheen en troffen een ingeslagen pui aan. Er waren geen verdachten meer in de omgeving. Later bleek uit beeldmateriaal dat drie mannen vermoedelijk hadden geprobeerd een plofkraak te plegen op de geldautomaat in de winkel.

Getuigen wordt gevraagd om contact op te nemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.