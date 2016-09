Langs de Lijn weer even jazzclub van weleer

Foto Daniel Patriasz Pianist Cajan Witmer in eerbetoon aan Thelonious Monk.

BUSSUM - Tientallen bezoekers hebben heimwee naar de gemoedelijke zondagmiddagconcerten van de Gooise Jazzclub Langs de lijn in Bussum. Johan de Boer is één van hen. Nu heeft hij zelf een concert georganiseerd: ’A tribute to Thelonious Monk’.

Door Klaas Koopman - 13-9-2016, 10:26 (Update 13-9-2016, 10:26)

Het concert moet de heimwee even verdringen. Pianist Cajan Witmer, saxofonist en klarinettist Michael Moore, drummer Joost Kesselaar en bassist Erik Robaard gaan de muziek spelen van een van de populairste jazzcomponisten uit de historie van de klassieke muziek van Amerika.

Johan de Boer stond enkele jaren elke zondagmiddag als controleur bij de ingang van Langs de Lijn. Daar kwam wreed een eind aan, toen de jazzclub eind 2011 werd opgeheven. Sindsdien zijn er incidenteel particuliere initiatieven in wat tegenwoordig Eventhouse Langs de lijn heet. Er zijn boogie & bluesfestivals, een haast toevallig jazzconcert en nu dan een eerbetoon aan Thelonious Monk (1917-1982).

Monk is een van de grondleggers van de bebop, een groot vernieuwer van de jazz, en een pianist die met zijn geheel eigen stijl veel jazzliefhebbers aanvankelijk afstootte, maar die ook een componist van jazzsongs is die door honderdduizenden jazzmuzikanten in de hele wereld nog iedere dag worden gespeeld.

Onverwoestbaar

Orkestleider- pianist Duke Ellington is met duizend composities de meest gespeelde jazzcomponist, Thelonious Monk staat met zijn slechts zeventig composities echter op de tweede plaats. Dat zijn onverwoestbare songs als ’Round midnight’, ’Blue Monk’ en ’In walked Bud’. Ze worden zondagmiddag om vier uur allemaal gespeeld en veel meer, want de in Californië opgegroeide Michael Moore (1954) wil ook graag enkele minder bekende Monk- composities als ’Work’ en ’Light blue’ uitvoeren.

„Michael is ook een kenner van Monk”, zegt Cajan Witmer. „Toen ik met Johan de Boer het te spelen repertoire voorlopig had samengesteld en Michael vroeg, hoefde hij geen bladmuziek. Hij kende alles.”

Dat geldt net zo goed voor Witmer. Sinds hij in 1989 aan het Conservatorium van Rotterdam afstudeerde, heeft hij ongeveer alle Monk- composities wel eens gespeeld. Maar wel altijd op zijn eigen manier. In dit tribute blijft Witmer qua uitvoering dichter bij Monk, met diens grillige klankkleur, afwijkende harmonieën en vreemde ritmes. „Maar het gaat er zondagmiddag toch vooral om een groot aantal composities van deze grootmeester achter elkaar te spelen.”