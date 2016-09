Actiegroep tegen verhuizing Rosa Spier Huis Laren

foto holland media combinatie

LAREN - In het Larense Brinkhuis is maandagavond het ’Comité Rosa Spier Huis verhuizen en slopen?! NEE!’ officieel opgericht. Er waren ruim veertig belangstellenden.

Door Redactie Hilversum - 13-9-2016, 8:45 (Update 13-9-2016, 8:45)

Het comité met bestuursleden Rolf Knap (bewoner Rosa Spier Huis), Jack de Lange en Gijs Vorstman wordt ondergebracht bij de al bestaande Stichting Behoud Erfgoed Rosa Spier.

De actiegroep is voor renovatie van het tehuis voor bejaarde kunstenaars en wetenschappers aan de Esseboom. In plaats van de geplande verhuizing naar nieuwbouw aan de Hector Treublaan, ver weg van het centrum van Laren.

Omdat het verhuisproject al in een vergevorderd stadium is, en pogingen in het verleden om die verhuizing juridisch te blokkeren mislukten, wordt vooral een beroep gedaan op de inwoners van Laren, het gemeentebestuur van Laren en het bestuur van het Rosa Spier Huis. Daarvoor zal een open brief worden opgesteld.

Vanuit de zaal kwam de suggestie om de kwestie via deelnemers aan de inwonertop L100 (zaterdag 17 september) onder de aandacht te brengen van de Larense samenleving. Het comité wil daarom in contact komen met deelnemers aan de L100.