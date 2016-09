Laren beslist over bestemmingsplan ’Gooisch Crematorium’

van der wardt ontwikkeling Artist impression Gooisch Crematorium

LAREN - Het kleinschalige Crematorium Hilversum is nog maar net geopend, of de grote concurrent dient zich aan: het ’Gooisch Crematorium’, vlakbij Anna’s Hoeve. De Larense raad bespreekt deze maand het benodigde bestemmingsplan.

Door Edward de Vries Lentsch - 13-9-2016, 7:08 (Update 13-9-2016, 7:08)

Uitvaartcentrum om de hoek bij Hilversum

Het crematorium is aan de Albert Schweitzerweg gepland, tussen de A27 en zorgcentrum Sherpa. Er wordt rekening gehouden met 2100 uitvaarten per jaar, zeven per dag gedurende 300 dagen per jaar. Het verkeer beperkt zich niet tot de uitvaarten. ’Crematies in de avond liggen niet voor de hand maar rouwbezoek behoort wel degelijk tot de mogelijkheden’, merken b en w van Laren op, in reactie op ingediende bezwaren tegen toename van het verkeer.

Die is becijferd op 248 auto’s extra per dag. De parkeerplaats biedt plek aan 105 auto’s. De meeste bezwaren die door buurtbewoners tegen het bestemmingsplan zijn ingediend, gaan ook over het verkeer. Het college Laren wijst de bezwaren af. Met de brandweer Gooi en Vechtstreek zijn verschillende afspraken gemaakt over bluswatervoorziening, vluchtwegen en de bereikbaarheid voor brandweerwagens. Vlakbij het crematoriumterrein ligt een hoge druk aardgasleiding. Als daaraan wordt gewerkt, mogen er vanwege de risico’s geen diensten in het crematorium plaatsvinden.

De gemeente Baarn heeft aangedrongen op een bijdrage van de ontwikkelaar voor de verkeersmaatregelen. Daarover zou Laren een overeenkomst met de ontwikkelaar moeten afsluiten. Dat wil Laren doen. Verder meldt het college dat voor verkeer vanuit Hilversum, via de Weg over Anna’s Hoeve, de provincie zorgt voor een opstelstrook komt voor linksaf, zodat het verkeer ’zich op een goede wijze kan opstelling richting het crematorium.’

Het gebied behoorde tot de Ecologische Hoofdstructuur(EHS). In het ontwerp-Natuurbeheerplan 2016 van de provincie Noord-Holland is het geschrapt, meldt bestemmingsplanmaker bureau Antea Group. ’Er was al een bouwmogelijkheid voor 42 recreatiewoningen. Om deze reden is een status als EHS ook niet langer opportuun’. Niet onbelangrijk want zo is het project Blaricum aan Zee in zwaar weer terecht gekomen, en Laren verloor diverse rechtszaken over scoutinglocatie Maggy Lekeux vanwege de EHS.

Er moet nog wel rekening worden gehouden met aanwezigheid van vleermuizen, roofvogels en de hazelworm(pootloze hagedis).