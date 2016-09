Zwembad Sijsjesberg langer open; strandje Oud Valkeveen populair

TON KASTERMANS FOTOGRAFIE Zwemmen en spelen bij Oud Valkeveen

HUIZEN - Het ene hitterecord na het andere sneuvelt. Alle reden voor een verkoelende duik. Maar waar in de regio kan dat eigenlijk nog?

Door Marjolein Vos - 12-9-2016, 16:34 (Update 12-9-2016, 16:34)

In ieder geval in openluchtzwembad Sijsjesberg in Huizen. ’De Sijs’ houdt - in tegenstelling tot bosbad De Vuursche in Baarn - de deuren nog een paar dagen langer open dan gepland: tot en met woensdag 14 september. Het bad is ’s ochtends voor de vroege vogels open van kwart voor zeven tot tien uur. En ’s middags van...