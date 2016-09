’Schuilen voor opspattende sintels’

Op de foto zien we waarschijnlijk de tweede bocht aan de zijde van het stalterrein van de draversbaan.

HILVERSUM - De speedwaywedstrijd van het vorige zoekplaatje is in de jaren vijftig gefotografeerd op de atletiekbaan (toen nog een sintelbaan) van het gemeentelijk sportpark in Hilversum.

12-9-2016

Zoekplaatje van Stevens, nr. 372

Martin Seuren houdt het op begin jaren vijftig. „Dat kan je zien aan de kleding van de jeugd, ofwel de broeken, de ’drollenvangers’. „Achter het publiek was een stenen muur. Hier probeerden wij als jeugd stiekem te kijken of er zelfs overheen te klimmen. Dus niet betalen, een doodzonde in die tijd. Dat heeft mij, als jongetje van 11 of 12 jaar, tijdens zo’n wedstrijd in ieder geval een schop onder mijn kont opgeleverd, en dat uitgevoerd door een motoragent van de Hilversumse politie.”

JAP-motoren

De coureurs reden op JAP-motoren, schrijft Joop Snelling Berg. „Als ik eraan terug denk, ruik ik de motoren nog tijdens zo’n rit. De sintels van de baan vlogen je om de oren! Ik heb met mijn jeugdvrienden daar mooie en spannende heats gezien. Ik herinner mij nog de namen van Tinus Metzelaar, Henk Steenman en Jaap Iesberts en Thijs Muts, beiden uit Hilversum.”

Hans Budie denkt dat de foto in 1955/1956 is gemaakt en dat de coureurs Kroeze en Muts zijn. „Mijn broer en ik staan er op”, schrijft hij. Ook Arie de Jong vermoedt dat een van de coureurs Hilversummer Muts is. Frieda Visser-Reuvekamp herkent Gerrit Muts, haar zwager, en diens vriend Henk de Bruin. De laatste emigreerde naar Australië. Gerrits zoon Rudy was ook een speedwaycoureur. „Hij woont in Alkmaar.”

Op de atletiekbaan werden vanaf ongeveer 1949 tot eind jaren vijftig regelmatig wedstrijden gehouden, weet Jan Wilhelmus.

Tijgers

„Speedway was toen aardig populair. Er waren diverse teams, die in competitie tegen elkaar uitkwamen. Zoals De Windmolens uit Rijswijk, het Limburgia-team uit Geleen, De Vliegende Hollanders uit Amsterdam, de Feijenoord Tijgers uit Rotterdam en De Hollandse Leeuwen die Hilversum als thuiscircuit hadden.”

„De speedwaymotoren hebben een ééncilinder viertakt motorblok van 500 cc, toen meestal een JAP of soms een Jawa, geen versnellingen en géén remmen. Rechts op het stuur de gashandel en links zit de koppelingshandel. Er komen vier rijders tegelijk aan de start, bij teamwedstrijden twee van ieder team, en die rijden vier rondjes van 400 meter.”

Hoofdtribune

Op de Hilversumse baan was de start voor de Dudok-hoofdtribune. „Op de foto zien we waarschijnlijk de tweede bocht aan de zijde van het stalterrein van de draversbaan. In de eerste bocht was de ’jongenstribune’, voor slechts 25 cent toegang kon je je daar onder laten spuiten door de opspattende sintels. We stonden er vaak met mijn broertjes en vriendjes schuilend onder onze (ouwe) jassen. Dat was lachen joh.”

Een populaire speedwayer bij de Hollandse Leeuwen was Hilversummer Gerrit Muts. „Die woonde in de Prof. Donderstraat of in ieder geval daar in de buurt. Zijn zoon Rudy Muts reed ook en werd in 1979 op de sintelbaan van het Olympisch Stadion Nederlands speedwaykampioen. Het verslag in De Gooi- en Eemlander schreef ik, maar dat terzijde. Rudy reed als prof in Engeland bij het team van Wimbledon en ook in Australië , waar hij nog steeds woont”, schrijft Wilhelmus.

Propeller-embleem

„Op de foto staan twee rijders van de Vliegende Hollanders, te herkennen aan het propeller-embleem op hun borst. Waarschijnlijk een teamwedstrijd tegen de Hollandse Leeuwen. Het jaar zou zomaar 1949 kunnen zijn, te zien aan de motoren. De rijders zelf zijn moeilijk herkenbaar. Cootje Boef en Thei Bisschop reden beiden bij de Vliegende Hollanders. Aan de stijl en het postuur te zien zou de rechtse best eens Bisschop kunnen zijn.”

Mevrouw Altena reageerde nog op het zoekplaatje van de Eemnesser geitenkeuring (nr. 370). Van rechts naar links noteert zij de volgende namen: „(?), Wim Hilhorst (Dirkzoon), Gerard (?), Cor Nagel, Bertus Post, Henk van Wijk (?), Jaap Bieshaar (met alpinopet), Jan Rigter (achter Van Wijk en Bieshaar), (?), Cor Hilhorst (Izaakzoon), daarachter Jacob van IJken en Corry, Evert Kuijer, (?), (daarachter ?), Tinie Kuijer, Ad of Henk Hilhorst (Dirkzoon).”

Eerste spade

Dan is het weer tijd voor het nieuwe zoekplaatje (te zien onder de knop ’bekijk fotoserie’). Een symbolische eerste spade gaat de grond in voor een bouwproject ergens in de regio. Waar en wanneer is deze foto gemaakt?

