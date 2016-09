Duizenden Huizers voelen zich eenzaam

HUIZEN - Eenzaamheid is een gigantisch maatschappelijk probleem. Landelijk is hier volgende week tijdens de Week van de Eenzaamheid veel aandacht voor. Ook Huizen haakt aan bij dit initiatief en houdt op 22 september de Conferentie Eenzaamheid.

Door Marjolein Vos - 12-9-2016, 15:38 (Update 12-9-2016, 15:38)

Dertienduizend eenzame Huizers. Dat is veertig procent van de volwassen Huizer bevolking. Van hen voelen zich vijfentwintighonderd mensen zich ernstig of zeer ernstig eenzaam. Het zijn schokkende cijfers, die de fractie van het CDA Huizen al eerder naar buiten bracht. Cijfers ook die voor de partij aanleiding zijn om serieus in te zetten op deze problematiek. Voor de zomer was er al uitgebreid aandacht voor. En dat krijgt nu een vervolg. Niet alleen met de door de gemeente omarmde Conferentie Eenzaamheid van volgende week. Maar ook dinsdag tijdens de commissievergadering Sociaal Domein van de gemeente Huizen. Dan staat het initiatiefvoorstel ’Aandacht voor Eenzaamheid’ van het CDA op de agenda.

Het CDA wil onder meer dat de gemeente regelmatig gespreksbijeenkomsten gaat houden over eenzaamheid. Verder moet er een Coalitie tegen Eenzaamheid komen. De partij wil dat er een lokale Ambassadeur tegen Eenzaamheid wordt benoemd. Ook moet er een waarderingsprijs komen, bedoeld voor maatschappelijke initiatieven die eenzaamheid voorkomen of oplossen.

Alle ’mensen die actief zijn in de samenleving’ zijn uitgenodigd voor De Conferentie Eenzaamheid op donderdag 22 september van 19 tot 22 uur in het gemeentehuis van Huizen. Die ’actieve mensen’ kunnen bijvoorbeeld verpleegkundigen van een zorgorganisatie zijn. Of vrijwilligers van de sportverenigingen, de kerken, de ouderenbonden, docenten, leden van de ouderraad van (middelbare) scholen.