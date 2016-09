Werkstraf voor vechtende neven uit Huizen

BLARICUM - Een vechtscheiding stond op 20 januari 2014 aan de wieg van de poging zware mishandeling van twee Huizer neven, 27 en 38 jaar oud. Beide mannen mishandelden een plaatsgenoot en vernielden tijdens het gevecht de woning van de buren.

Door Anke Sprakel - 12-9-2016, 17:29 (Update 12-9-2016, 17:29)

De politierechter veroordeelde de neven maandag tot 80 uur werkstraf en tot het betalen van twee schadevergoedingen. Beide mannen zeggen onschuldig te zijn en wijzen in de richting van het slachtoffer.

De vechtpartij onstond na een telefoontje van de vriendin van de 38-jarige Huizer. Haar ex zou haar die middag in het gezicht gepuugd hebben. De Huizer die op dat moment net een rondje aan het joggen was, maakte rechtsomkeer en belde bij zijn neef aan of die hem met de auto naar de woning van de man kon brengen. Eenmaal bij de woning in Blaricum, bleek de man niet thuis. Hij was op bezoek bij de buren. Toen hij de voordeur voor de neven opende, ontstond er gelijk een felle woordenwisseling gevolgd door een gevecht.