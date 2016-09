Zilver voor Blaricumse op NK Vlechten paarden

foto aske Sterre met Mamalou tijdens het HorseEvent in Ermelo.

BLARICUM - De 15-jarige Sterre Lanphen uit Blaricum is tweede geworden op het NK Vlechten bij paarden, tijdens het HorseEvent in Ermelo. ,,Het is goed verlopen, ik was eigenlijk helemaal niet zenuwachtig.’’

Door Jacqueline Roest - 12-9-2016, 12:51 (Update 12-9-2016, 12:51)

,,Heb gewoon gedaan waarvoor ik geoefend had. Mamalou heeft zich ook super gedragen. Ze stond keurig stil en luisterde goed naar me. Ik vond het een super leuke ervaring. Het was echt heel gaaf om in zo'n grote bak te mogen staan terwijl iedereen naar je keek. Ik heb een geweldig pakket mee naar huis. De paardjes zullen ervan genieten!’’