Gooise verwarden na vijven hulpeloos

HILVERSUM - Verwarde mensen in de regio Gooi en Vechtstreek kunnen alleen op kantoortijden rekenen op begeleiding of ingrijpen door een crisisdienst. Daardoor stijgt het aantal meldingen over ellende met deze mensen fors. Dat stelt Gooise crisisregisseur Harro Koeleman.

Door Henk Runhaar h.runhaar@hollandmediacombinatie.nl - 11-9-2016, 20:34 (Update 11-9-2016, 20:34)

Hij pleit voor een crisisteam dat continu inzetbaar is. ,,Zoals in de grote steden. Onze regio was altijd net te klein voor zoiets. Er wordt nu aan gewerkt, het is beleid voor volgend jaar.’’ Volgens Koeleman worden de problemen veroorzaakt doordat er van betere begeleiding thuis, het alternatief voor ’opbergen’, weinig terecht komt. Steeds meer verwarde mensen strandden in Gooise daklozenopvang De Cocon, gerund door Koeleman. ,,Het lijkt een psychiatrische opnameafdeling van vroeger.’’

Amsterdamse korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg kondigde zondag aan dat de politie per 1 januari stopt met het opvangen van verwarde mensen die geen strafbaar feit hebben gepleegd. Te kort door de bocht, oordeelt Koeleman. ,,Ik ben erg voor zero tolerance. In de war of niet, mensen moeten zich aan de regels houden. Zo niet, dan moeten er dwangmaatregelen zijn en is de politie aan zet.’’

De politie maakte zondag bekend dat er vorig jaar in Huizen 75 meldingen waren over verwarde mensen, dit jaar gaat het nu al om 90 gevallen. In andere Gooise gemeenten is het beeld hetzelfde, meldt Koeleman. Hilversum werd vorige week opgeschrikt door een zeer gevaarlijke psychotische man, die opnieuw doordraaide. Een Hilversums gezin zat de hele zondag met hem zat opgescheept en sloeg alarm. De man zit nu voor twee weken opgesloten.