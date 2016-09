Wensvervullers gevraagd voor ouderen Hilversum

HILVERSUM - Voor de tweede editie van Nationale Ouderendag in Hilversum, op 7 oktober, is de organisatie op zoek naar vrijwilligers die willen helpen wensen van ouderen in vervulling te laten gaan.

Door onze verslaggever - 11-9-2016, 16:59 (Update 11-9-2016, 16:59)

Er liggen ruim zeventig wensen. Die lopen uiteen van tamelijk eenvoudig, een bezoek aan de Groest en de markt, een kopje koffie met een goed gesprek of een wandeling bij de Oude Haven, tot bijzonder. In die categorie valt een ballonvaart boven het Gooi, of doedelzak spelen.

Op de website hilversum.nationaleouderendag.nl zijn alle nog niet gerealiseerde wensen te vinden en kunnen vrijwilligers een wens ’adopteren.’ Verschillende Hilversumse ondernemers hebben al hulp toegezegd, het gaat om De Zevenklapper, banketbakkerij Burgt, Bloemboetiek De Binnentuin en alle vestigingen van Albert Heijn.

Naast het afwerken van de verlanglijstjes horen bij Nationale Ouderendag in Hilversum ook acht high-teas, die in samenwerking met buurtcoördinatoren van de gemeente worden gehouden in buurthuizen. De dag is onder meer bedoeld om sociaal isolement van ouderen te voorkomen.